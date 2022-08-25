ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступление

Силы обороны Украины регулярно возвращают оккупантов на занятые позиции - ОК Юг / Коллаж УНИАН

Силы обороны Украины на южном фронте продолжают сдерживать оккупационные войска России и не позволяют захватчикам продвигаться. Логистика, которой пользуются российские военные подразделения, контролируется огнем ВСУ. Оккупанты давят, но украинские военные удерживают их на занятых позициях. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что украинские войска контролируют логистику и уничтожают вражеские боезапасы. Несмотря на давление оккупантов, их удается удержать на занятых позициях.

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"Южный фронт живет бурной жизнью. Мы продолжаем держать крепкий огневой контроль над транспортными артериями, мы продолжаем выискивать и уничтожать боезапасы врага. Силам обороны юга удается, несмотря на стрелковые бои и огневое поражение, держать врага на его закрепленных позициях…Линия фронта достаточно подвижна. Враг использует авиацию и артиллерию. ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше, регулярно возвращая врага на свои позиции", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

В Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области, которые находятся под оккупацией войск РФ, 22 августа прогремели взрывы. В соцсетях распространили фотоснимки с локацией "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в ВСУ подтвердили информацию об ударе по Антоновскому мосту. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что украинские войска держат эстакаду под своим огневым контролем и напоминают России "о своем дистанционном присутствии".

Рано утром 25 августа СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел пожар. Спикер Одесской Ова Сергей Братчук намекнул, что по мосту снова ударили украинские силы.

Через несколько часов в ВСУ подтвердили, что били по Антоновскому мосту через Днепр. Российские оккупанты теперь не решаются передвигаться по путепроводу или его ремонтировать.

Также армия Украины уничтожила командные пункты и военную технику врага.

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