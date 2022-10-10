Эксперт предрек России раскол до конца года: появился новый прогноз / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

До конца текущего года ВСУ должны разгромить русских оккупантов на поле боя. После чего страна-агрессор, РФ распадется на отдельные части. Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Я думаю, все решится на поле боя в этом году, до конца года. Сейчас украинская армия взяла на себя всю инициативу: и стратегическую, и оперативно-тактическую практически на протяжении всей линии фронта. Потому я думаю, что за 2-2,5 месяца вопрос будет решен с российской армией на оккупированной территории Украины. Она будет либо уничтожена, либо выдавлена на территорию России, а именно это движение – разгром российской армии – скорее всего, приведет к определенным действиям в российской верхушке и российском политикуме. И, наверное, мы увидим новую Россию", – заявил он.

Эксперт Свитан конкретно предположил, что Россия разделится на республики.

"Мы увидим новые республики, которые будут организованы на территории России с участием военных в том числе. Если их всех не перестреляют и не перерубят ФСБ и МВД РФ", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по мнению политолога Олега Соскина, мобилизация в РФ пока не приведет к массовым протестам, однако уже через несколько месяцев, в январе-феврале 2023 года, страну-агрессора ждут бунты.

Кроме того, по мнению российского социолога Игоря Эйдмана, Путин может уйти с поста президента Российской Федерации в течение следующего года.

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