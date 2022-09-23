Уйдет через год, максимум - два: Эйдман назвал условие отстранения Путина от власти

Путин может отойти от власти в РФ в течение года - Игорь Эйдман / Коллаж Reuters, УНИАН, личный архив Игоря Эйдмана

Путин может уйти с поста президента Российской Федерации в течение следующего года. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Россия проиграет эту войну окончательно, а Путин уйдет в течение года. Я оцениваю вероятность такого сценария в 60-70%. Еще процентов 20-30 на то, что это произойдет в течение двух лет. И не больше 10%, что это затянется на дольше", - считает Эйдман.

По его словам, вероятность отстранения Путина от власти во многом будет зависеть от случайности.

"Вся российская элита ропщет, но найдутся ли там смелые люди, да ещё и повезёт ли им, чтобы попробовать отстранить Путина от власти или физически уничтожить, я сказать не могу. Этого не знает никто. Но в любом случае у Путина нет будущего. Я не думаю, что он продержится больше года, максимум - двух. Его режим абсолютно обречён, а его самого наверняка объявят сумасшедшим – всё к этому идёт", - убежден Эйдман.

Эксперт также добавил, что российские элиты в дальнейшем будут пытаться откреститься от действий Путина в Украине.

При этом, по его мнению, после ухода Путина от власти, ситуация в России сильно изменится, потому как в российской истории поражение в войне и уход автократа всегда вели к глобальным переменам - к реформам и некой оттепели.

"Кто бы не пришел к власти, он абсолютно точно будет пытаться договориться с Украиной, с Западом о том, чтобы прекратить эту конфронтацию, которая разорительна для России во всех отношениях. Поэтому любой будет пытаться договориться о том, чтобы пойти на уступки", - говорит Эйдман.

Как сообщал Главред, российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал дальнейшую судьбу президента РФ Владимира Путина. В частности, смог бы российский диктатор отойти от власти и остаться живым.

Также ранее по информации издания The Washington Post отмечалось, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

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