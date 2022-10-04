Полковник-эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут развивать свои успехи на фронте / УНИАН

Освобождение Лимана вместе с успехами под Купянском в Харьковской области открывают перед ВСУ новые перспективы на Востоке Украины. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Оптимальный вариант – взять Сватово "в клещи". Та группировка украинских войск, которая освободится после зачистки Лимана, отойдет на север в сторону Сватового. А купянская группировка легко может двигаться к югу в направлении этого города. Вопрос по Сватовому также может быть разрешен в формате котла, как это произошло в Лимане", ‒ сказал он.

Как говорит Свитан, украинская армия практически готова к зимнему периоду.

"Переодевание ВСУ в зимнюю форму будет осуществлено по плану до конца октября. Проблем с зимним снаряжением у ВСУ точно не будет", – подчеркнул он.

Тем временем у оккупантов зимой будут большие проблемы, говорит Свитан. Дело в том, что россияне еще не начали в нужном масштабе готовиться к зимней кампании.

"Кремлю нужно обеспечить зимней формой и новых "мобиков", и те части, которые сейчас находятся на территории Украины. Для этого россиянам придется доставать старые запасы", ‒ подытожил он.

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