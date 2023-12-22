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Эксперт рассказал, чем грозит Киеву проседание грунтов

Дмитрий Видоменко
22 декабря 2023, 02:05
Не только метро, но и любое сооружение может проседать, говорит директор центра "Институт города" Александр Сергиенко.
Метро, Сергиенко
Метро, Сергиенко / коллаж Главред, фото УНИАН

Последствия у проблем с проседанием грунта в Киеве (и соответственно, проблемами с метро) могут быть какими угодно. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Последствия могут быть какими угодно. Не только метро, но и любое сооружение может проседать. У нас довольно часто происходят оползни - как следствие, в 1961 году произошла Куреневская трагедия, когда вода в смеси с песком и глиной накопилась и прорвала дамбу, в результате чего погибли тысячи людей. И эта трагедия может повториться в любом месте Киева, где застройка и подземные воды войдут в конфликт", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

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Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

В Киеве закрыли шесть станций метро

С 9 декабря в столице прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель, и вода подтопила часть подземки.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что существует реальный риск обвала тоннеля. Железнодорожные пути начало заливать водой, а в тоннеле появились большие трещины.

Теперь поезда курсируют между станциями Героев Днепра и Лыбидская. Станции метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки продолжат круглосуточную работу только в режиме укрытия.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".Тем временем в столице внедряют изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы после закрытия станций метро синей ветки.

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Александр Сергиенко Киевский метрополитен
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