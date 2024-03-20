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Эксперт разнес мечту Путина насчет "железки" на оккупированных территориях

Алексей Тесля
20 марта 2024, 03:30
Железная дорога – это дополнительная логистика для переброски военной амуниции, говорит Сергей Кузан.
Украинские военные, Сергей Кузан
Сергей Кузан спрогнозировал развитие ситуации на поле боя / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Facebook Кузан

Военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал заявления российских оккупантов о возможности строительства железной дороги в обход моста на оккупированных территориях.

"Керченский мост – это не только сооружение. Он важен, потому что на нем есть железнодорожная ветка", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что если железная дорога будет пролегать через юг, тогда это, с одной стороны, существенно усложнит ситуацию, потому что железная дорога – это дополнительная логистика для переброски военной амуниции.

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"Но с другой стороны, эта железная дорога все равно будет пролегать по оккупированным территориям Запорожской, Херсонской областей и через юг Донецкой, через Мариуполь. По имеющимся темпам строительства железных дорог, они не построят ее ни сейчас, ни через полгода. И железнодорожная ветка будет находиться уже на более близком расстоянии к нам, то есть нам будет еще легче поражать именно объекты на этой железной дороге, чем той, которая пролегает за Джанкоем", - добавил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Ранее Кузан оценил угрозу для Украины. Из-за действий Сил обороны Украины в Черном море россияне не имеют возможности поставлять войска и вооружение в Приднестровье.

Напомним, ранее Кузан заявил о том, что война в Украине может затянуться на годы. У оккупантов есть проблема с тяжелым вооружением на фронте, говорит Сергей Кузан.

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война России и Украины Сергей Кузан
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