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Эксперт спрогнозировать, долго ли РФ будет всех "кошмарить" зерновым шантажом

Дмитрий Видоменко
25 июля 2023, 02:30
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Как считает Андрей Клименко, не стоит торопиться, а нужно подождать возвращения президента Турции Эрдогана с визитом из Саудовской Аравии.
Клименко
Андрей Клименко говорит, что на зерновой шантаж РФ влияет множество факторов / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Фейсбук А.Клименко

Срок, на который растянет страна-агрессор Россия свой зерновой шантаж, зависит от множества внешних факторов. Об этом в интервью Главреду главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Трудно сказать. Я думаю, что все цивилизованные страны и страны Африки в том числе хотят, чтобы все это кончилось как можно быстрее. Россия, наоборот, хочет затянуть процесс, выставлять дополнительные условия, что дает им присутствие в мировых СМИ. Но после того, как Эрдоган вернется из Саудовской Аравии и проведет телефонный разговор с Путиным, мы будем понимать больше", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

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Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Страна-агрессор РФ вышла из зернового соглашения

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом решении заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, якобы Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

При этом Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ. Украина предложила Турции продлить "зерновое соглашение" без участия Москвы. Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Песков прокомментировал, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Ночью 19 июля из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Российские оккупационные войска обстреляли портовую инфраструктуру, которая была задействована в "зерновой сделке".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 20 июля якобы будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. РФ будет рассматривать эти суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

При этом Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". Путин уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения. Принципы участия РФ".

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