Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского с Путиным и анонсировал визиты в Украину и РФ

Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом он заявил в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает агентство Анадолу.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и РФ.

Президент Турции не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины.

Визит в Украину уже значится в повестке его графика, напомнил Эрдоган. "Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - пояснил президент.

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Турецкий лидер привлек внимание к численности населения Украины, которое на сегодняшний день достигает 40 млн человек.

"Вместе с тем, речь идет о России – самой большой и сильной стране региона. Сегодняшний уровень связей между Анкарой и Москвой – самый высокий в истории двусторонних отношений. С Украиной нас связывают также тесные политические, экономические, военные и культурные узы. Я ранее заявлял в беседах с Зеленским и Путиным о готовности к вкладу в диалог между Москвой и Киевом", - добавил Эрдоган.

Турция готова посредничать между Украиной и РФ

В прошлом году Реджеп Эрдоган уже делал заявление, согласно которому Анкара готова оказать помощь в урегулировании вооруженной конфронтации Москвы и Киева. По его словам, турецкому государству удалось установить контакты и с Банковой, и с Кремлем. Причем Эрдоган готов лично выступить посредником в переговорах Зеленского и Путина.

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