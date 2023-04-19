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Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в Украине

Алёна Воронина
19 апреля 2023, 17:09 обновлено 19 апреля, 17:11
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В то же время Уоллес выразил уверенность, что Украина все это время будет иметь импульс и сильную позицию.
украинские военные, Бен Уоллес
Министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в Украине/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Twitter Ministry of Defence

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал неутешительный прогноз относительно войны в Украине. Он выразил мнение, что война не завершится в 2023 году, а может продолжаться еще в 2024-м.

По словам Уоллеса, страна-агрессор Россия так легко не уступит в своих захватнических планах в отношении Украины. Об этом британский министр обороны сказал в комментарии The New York Times.

Он отметил, что в нынешней ситуации стоит быть реалистами и объективно оценивать текущее состояние событий, ведь страна-оккупант РФ просто так не хочет сдаваться.

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В то же время он подчеркнул, что международные партнеры продолжат оказывать поддержку Украине в последующие годы. Также Уоллес выразил уверенность, что наше государство всё это время будет иметь импульс и сильную позицию.

"Я также считаю, что мы должны быть реалистами: не будет того момента, когда Россия упадет... Но я настроен оптимистично, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и сильную позицию", – подчеркнул министр обороны Великобритании.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля, сообщило издание Spiegel. Отмечается, что в целом Германия обещала передать для использования украинскими военными четыре таких комплекса противовоздушной обороны. Первый комплекс прибыл в Украину в октябре 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь. Резников отметил, что украинские силы ПВО освоили их так быстро, как только могли.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, что у страны-агрессора России есть ряд слабых мест, удары по которым могут серьезно повлиять на дальнейшее течение войны. Такие цели для ударов ВСУ есть на территории самой РФ и на оккупированных территориях Украины. Среди таких потенциальных целей, в частности, газотранспортная система России и логистические цепочки поставок оружия, боеприпасов и еды российскому оккупационному войску.

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