Газоводы и цепочки поставок: полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУ

Россия зависима от газа, и в случае ударов по ее газотранспортной системе это сильно скажется на экономике РФ.

https://glavred.info/ukraine/gazovody-i-cepochki-postavok-polkovnik-zapasa-sbu-nazval-slabye-mesta-rf-dlya-udarov-vsu-10464502.html Ссылка скопирована

Полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Михаил Притула

У страны-агрессора России есть ряд слабых мест, удары по которым могут серьезно повлиять на дальнейший ход войны. Такие цели для ударов ВСУ есть на территории самой РФ и на оккупированных территориях Украины.

Среди таких потенциальных целей, в частности, газотранспортная система России. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в интервью Главреду.

"Если брать во внимание всю экономику Российской Федерации, то уязвимой является газотранспортная система РФ. Газовые трубы, которыми так гордится Россия, идут сверху по земле по территории РФ. Есть такие перекрестки газоводов, где по 10-15 труб большого диаметра пересекают друг друга на небольшом участке. Это места, где газ идет под очень высоким давлением, и если с трубой что-то случается, возникает очень большая воронка", – отметил Михаил Притула.

видео дня

По его словам, таких мест по России не так много – до десяти. Но все они на расстоянии не более 3 тысяч километров от Украины.

"Это очень интересные места, потому что Россия на самом деле сама очень зависима от газа – как страна, которая поставляет газ, она всегда его отдавала куда-то и если такое вдруг случится, у РФ будет большая беда. Так же есть подземные газохранилища в Подмосковье, еще ближе к Украине, которые тоже являются инфраструктурными объектами, которые могут быть легитимными военными целями. Тогда экономика России будет чувствовать себя очень плохо", – сказал полковник запаса СБУ.

Еще одной потенциальной целью для удара ВСУ являются логистические цепочки, которыми российские оккупанты поставляют вооружение в Украину. Среди них, в частности, Крымский мост.

Также полковник уточнил, что законными целями для удара являются как те логистические цепочки, которыми РФ поставляет российским захватчикам оружие, так и те, которыми поставляется для оккупантов еда. Ведь всё, что касается армии, является товарами военного назначения.

"Например, мы знаем, что россияне вырыли окоп от Бердянска до Мелитополя. Этот непрерывный окоп длиной 70 километров для эффективного функционирования может вместить примерно 24 тысячи персонала. Чтобы обеспечивать их едой, нужно не много ни мало 700 тонн пищи в месяц и два миллиона литров воды по меньшей мере. Это – гигантское количество, которое надо как-то привести, распределить, раздать. Вот такие хабы, где будет логистика, не только боекомплекта, но и обычной еды, тоже являются интересными целями во время поражения", – пояснил Михаил Притула.

Он подчеркнул, что в случае поражения таких важных логистических цепочек страна-агрессор Россия не сможет воевать.

По словам полковника, на территории РФ и оккупированных украинских территориях есть достаточно объектов, которые могут стать целями для поражения украинскими военными. Главное, чтобы было чем по ним бить.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля, сообщило издание Spiegel. Отмечается, что в целом Германия обещала передать для использования украинскими военными четыре таких комплекса противовоздушной обороны. Первый комплекс прибыл в Украину в октябре 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь. Резников отметил, что украинские силы ПВО освоили их так быстро, как только могли.

Напомним, Китай выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в отношении организации переговоров между Киевом и Москвой для завершения войны страны-агрессора России против Украины. Позиция Пекина "всегда была ясной и ясной", заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.

Читайте также: