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Если на Запорожье рухнет оборона россиян, ВСУ будут на границе Крыма через пару недель - Коваленко

2 марта 2023, 05:25
Россияне будут держать полуостров максимально долго, и так же максимально долго будут терпеть удары ВСУ.
Александр Коваленко
Александр Коваленко рассказал, зачем оккупанты стягивают войска в Крым из Херсонской области / Фото УНИАН, Facebook Александр Коваленко

Российские оккупационные войска выводят с левого берега Херсонской области и отправляют в Крым. Вероятно их будут использовать для обороны аннексированного полуострова. Ведь если в Запорожской области произойдет каскадное разрушение обороны россиян, то ВСУ могут оказаться у административной границы Крыма уже через одну-две недели. Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, в северной части полуострова сейчас находится большое количество сил и средств российских оккупантов.

"То есть это силы и средства, которые будут использоваться именно для ведения обороны, что будет определенным барьером для проведения операций с материковой части во временно оккупированный Крым. Поэтому либо россияне уже готовятся для обороны Крыма, либо понимают, что не смогут удержать юг под натиском контрнаступления ВСУ", - считает Коваленко.

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Эксперт считает, что освобождение Крыма может происходить по тому же сценарию, который был на острове Змеиный. Там происходило постоянное огневое воздействие на объекты военной инфраструктуры оккупантов. А в Крыму как раз много таких объектов. Хотя это и не будет прямым боевым столкновением, но армия РФ будет постоянно терять личный состав, технику, материально-техническое обеспечение подразделений.

"Соответственно, можно говорить о том, что россияне будут постоянно находиться в суицидально-патовой ситуации, когда для них каждый день может быть последним. А сделать с этим они ничего не смогут, потому что бежать из Крыма на тот момент будет невозможно, ведь не будет соответствующего приказа от командования. А эту команду не дадут, потому что как это - "жест доброй воли" из временно оккупированного Крыма?! Поэтому россияне будут держать полуостров максимально долго, и так же максимально долго будут терпеть удары", - считает Коваленко.

Россияне могут оттягивать туда войска в Крым в надежде, что ВСУ пойдут в наступление в пехотной составляющей.

"Если в Запорожской области в ближайшее время произойдет каскадное разрушение обороны россиян, то ВСУ могут оказаться у административной границы Крыма уже через две недели, или даже еще быстрее, через неделю. Но это если произойдет такое каскадное разрушение. И рисковать такими отводами сегодня россияне не могут, потому что полноценного ресурса им не хватает. Поэтому его могут сохранить именно на территории Крыма", - резюмировал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Освобождение Крыма и возвращение под контроль Украины

8 февраля министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина начала готовиться к освобождению Крыма. По ее словам, скоро начнется подготовка кадрового резерва для полуострова, учитывая перспективу его деоккупации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул, что уже летом 2023 года Крым будет под контролем Украины. Отвечая на вопрос о том, куда лучше всего поехать в отпуск летом 2023 года, глава ГУР ответил так: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

Освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению российского диктатора Владимира Путина, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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