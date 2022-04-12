"Если Путин сдохнет – у России будут хорошие перспективы": Касьянов спрогнозировал будущее РФ

Путин покорил сознание целого народа и пытается навязать свою волю всему миру / Reuters

Украине не нужен развал России. Ей необходим надежный и адекватный сосед, который пойдет по демократическому пути развития.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов и спрогнозировал, какое будущее будет ждать Россию после того, как она развязала войну в Украине.

"Тут вопрос не в России, а в том, какова будет судьба Путина. Мы имеем дело с уникальным случаем, когда роль личности в истории просто зашкаливает. Этот псих покорил сознание целого народа и пытается навязать свою волю всему миру. Если Путин сдохнет – то ли от своей онкологии, то ли мы его повесим на воротах Кремля, у России будут хорошие перспективы. Но ей придётся очень долго извиняться и замаливать свои грехи перед Украиной", - сказал Касьянов.

Читайте такжеПутин находится под влиянием стероидов из-за тяжелой болезни, которые влияют на психику - экспертыПотом, по его словам, Россию ждет судьба Германии, которая очеловечилась, избавилась от нацизма и вошла в семью свободных европейских народов.

"Я не рассчитываю на развал России, потому что нам не надо, чтобы бегали орды с атомной бомбой. Украине нужен надёжный сосед. Германия и Франция тоже много раз воевали, как и Англия с Францией, а теперь это единое европейское сообщество. Нам тоже на востоке и на севере нужны надёжные соседи", - считает Касьянов.

При этом военный уверен, что главным фактором безопасности и гарантом нашей свободы всегда будет украинская армия.

"Я думаю, что уже ни у кого не осталось сомнений, что только наша армия и наши силовые структуры – это главное, что у нас есть. Нам нужен надёжный адекватный сосед – нужно, чтобы Россия пошла по демократическому пути развития, чтобы она не развалилась на части, и чтобы орды с ядерным оружием постоянно не тревожили нас, заставляя наших парней напрягаться и гибнуть за Украину. Нам это не надо. Нам нужно, чтобы Россия в итоге стала новой денацифицированной Германией. После смерти Путина такой должна стать Россия. Однако, пока не сдохнет эта тварь, я не вижу никаких путей, чтобы Россия изменилась", - резюмировал он.

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Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы.

По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

Также Арестович считает, что преждевременная смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине. Было бы лучше, если бы российский диктатор прожил хотя бы год.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И Россию просто доломали санкциями. Самый худшим вариантом для Украины - выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина", - отметил советник главы ОП.

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