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Если РФ ударит по Киеву или Львову, ВСУ пойдут на Гомель и приграничные города РФ - эксперт

20 августа 2022, 01:40

Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде. Единственное, что может сделать страна-агрессор, это и дальше эскалировать боевые действия.

Олег Соскин, ракетный удар, Киев
Оккупанты могут нанести ракетный удар по Киеву и Львову / Фото УНИАН

После взрывов в аннексированном Крыму может произойти усиление и расширение войны между РФ и Украиной. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин во время чата на Главреде.

По его словам, Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде: ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Харьковской областях. Поэтому РФ будет больше бомбить украинские города. Для этого оккупанты завозят зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 в Беларусь, соответственно, могут попытаться ударить с белорусской территории по Киеву и по Львову.

"Единственное, что может в данной ситуации Россия – эскалировать уровень боевых действий и нанести удар по Киеву с территории Беларуси", - сказал Соскин и уточнил, что имеет ввиду удары по центрам принятия решений.

"Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то в ответ будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдёт на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все приграничные города РФ", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, в День независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине с трех сторон - Беларуси, России и Черного моря. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, в Беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине.

Взрывы в Крыму

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Вечером 18 августа Telegram-каналы писали о том, что в оккупированном Крыму раздались взрывы. По данным очевидцев и местных пабликов, ряд взрывов услышали в Керчи и Севастополе на аэродроме Бельбек.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в Telegram: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

Тем временем оккупационные власти Крыма заявляли, что в Севастополе был сбит беспилотник.

Ранее вечером 18 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

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