"Есть готовые ракеты": украинцев предупредили об угрозе нового удара РФ

После ночной атаки в Черном море остается на дежурстве российский фрегат "Адмирал Макаров".

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Оккупанты готовы нанести новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ располагает достаточным количеством ракет морского базирования, для нового залпа по территории Украины, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

В Черном море остается на дежурстве носитель ракет - фрегат "Адмирал Макаров", рассказала она в эфире информационного телемарафона.

По словам спикера Сил обороны юга Украины, после ночной атаки в Черном море остается на дежурстве российский фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный ракетами.

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Как подчеркнула она, россияне могли выпустить до половины залпа "Калибров" из фрегата, но на нем, вероятно, еще остаются ракеты.

"Помним о том, что это не уменьшает угрозы. Потому что готовые снаряженные ракеты на нем есть. Он (фрегат Адмирал Макаров, - ред.) на дежурстве. Абсолютно не исключено даже повторение ракетного удара", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, в четверг рано утром, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар.

Во Львове есть попадание, сообщил мэр Андрей Садовый. "По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна", - написал он.

В Запорожье были слышны звуки взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работала ПВО. Все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. Очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.

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