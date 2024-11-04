'Есть сдвиги': Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

В ходе совещания с руководителями военного сектора Зеленский отметил, что фиксируется увеличение поставок для фронта со стороны стран-партнеров Украины.

https://glavred.info/ukraine/est-sdvigi-zelenskiy-provel-vazhnoe-soveshchanie-po-situacii-na-fronte-10611092.html Ссылка скопирована

Зеленский провел совещание по ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

Есть сдвиги по обеспечению украинских войск на фронте от западных партнеров

Есть поручение министру обороны увеличить заказ дронов украинского производства

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, начальником Генштаба Геннадием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым. В своем Telegram он сообщил, что обсуждали детали относительно ситуации на фронте.

"Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание", - отметил Зеленский.

видео дня

Отдельно, по словам Зеленского, на совещании представили доклад о ходе Курской операции и ликвидации российских сил в определенных районах вблизи границы Украины.

"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", - написал президент.

Министр обороны сообщил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. План поставок выполняется в соответствии с утвержденными графиками. Президент выразил благодарность всем производителям за их работу.

"Поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций", - резюмировал Зеленский.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начало боевых действий на границе с Днепропетровской областью будет зависеть от развития ситуации в Покровске. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ситуация на Покровском направлении остается напряженной, и враг может начать масштабное наступление на город уже до конца года.

Северокорейские войска участвуют в боевых действиях против Украины в Курской области и уже попали под обстрел от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Тем временем российские оккупанты пытаются выбить украинские силы из села Ильинка, расположенного в 50 км к западу от Донецка. Как сообщает Forbes, украинской 79-й бригаде численностью около двух тысяч противостоит группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ численностью 10 тысяч военных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред