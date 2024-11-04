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ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

Руслана Заклинская
4 ноября 2024, 10:31обновлено 4 ноября, 11:30
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Первые военные КНДР, которые прибыли на помощь врагу в Курскую область, уже стали целью для украинских бойцов, рассказал Андрей Коваленко.
ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД
Первые военные КНДР попали под огонь ВСУ на Курщине / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Коротко из заявления:

  • Войска КНДР участвуют в боях на Курщине
  • Первые северокорейские солдаты попали под обстрел ВСУ

Северокорейские войска участвуют в боевых действиях против Украины в Курской области. Солдаты из КНДР уже попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают операцию в Курской области РФ. Силы обороны Украины отбили тринадцать вражеских атак.

"Противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб", - отметили в отчете Генерального штаба ВСУ.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Участие войск КНДР в войне - последние новости

Напомним, Россия перебросила более 7 тысяч солдат Северной Кореи в районы вблизи Украины. По данным ГУР, военных перевезли из Приморского края по меньшей мере на 28 военно-транспортных самолетах.

Москва вооружила эти войска 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7, а также предоставила им приборы ночного видения и тепловизоры.

Также аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что на фоне размещения северокорейских сил у границы Южная Корея уже сигнализировала о возможности увеличения поддержки ВСУ. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл 1 ноября заявил, что страна рассматривает различные сценарии передачи оружия Украине.

Как сообщал Главред, РФ поставляет Северной Корее рис в ответ на отправку войск для участия в войне с Украиной и поставки снарядов. По словам бывшего посла Южной Кореи в России Ви Сон Лака, Россия предлагает 600-700 тысяч тонн риса, что покроет значительную часть потребностей КНДР в продовольствии.

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