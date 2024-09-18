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"Эта красная линия будет активна, пока РФ не начнет проседать": аналитик предупредил об угрозе

Алёна Воронина
18 сентября 2024, 08:44
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Выставленная Соединенными Штатами Америки "красная линия" по применению ядерного оружия потеряет свою актуальность, если РФ начнет проседать.
Ядерное оружие, Агиль Рустамзаде
РФ не будет использовать ядерное оружие, пока не начнет проседать/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Facebook Агиль Рустамзаде

Страна-агрессор Россия регулярно угрожает Украине ядерным ответом, предупреждая, что якобы нельзя пересекать нарисованные ею "красные линии". Пока РФ не будет использовать ядерное оружие, но не исключено, что российские оккупанты могут прибегнуть к такому шагу, если Россия начнет проседать.

Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде во время чата на Главреде. Он отметил, что выставленная Соединенными Штатами Америки "красная линия" по применению ядерного оружия потеряет свою актуальность, если РФ начнет проседать.

"В 2022 году состоялась встреча на высшем уровне, где Америка выставила применение ядерного оружия Россией своей "красной линией". Эта линия будет активна до тех пор, пока Россия не начнет проседать. Если РФ будет так сильно проседать, как в свое время Советский Союз, то тогда американская "красная линия" потеряет свою актуальность", - отметил аналитик.

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Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Ранее Агиль Рустамзаде сказал, как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны. В целом Курская операция была достаточно дерзкой, подчеркнул военный аналитик.

Также ранее в ISW отметили, что украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске. Продолжаются бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, сообщает Институт изучения войны.

Напомним, в ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации также сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Произошла атака дронов.

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