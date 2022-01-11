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"Это безопасно": в Украине обдумывают введение COVID-вакцинации для детей от 5 лет

11 января 2022, 15:12
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Вакцинацию детей такого возраста в Минздраве планируют обсудить весной.

вакцинация детей
Минздрав обсудит прививку от коронавируса для детей от 5 лет / Reuters

Вопрос вакцинации от коронавируса детей от 5 лет в Украине планируют рассмотреть с апреля этого года.

Такие прививки помогут предупредить преждевременную смертность. Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет ВВС.

Он отметил, что опыт других стран, в которых уже вакцинируют от COVID-19 детей такого возраста, показывает, что это безопасно.

"Благодаря прививкам от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", – отметил Кузин.

Он пояснил, что пока не было рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от 5 лет. То есть такой вопрос еще не рассматривали на уровне Европы.

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"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – заявил главный санитарный врач.

COVID-вакцинация детей от 12 лет

Сейчас в Украине разрешено вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Такую вакцинацию Минздрав одобрил в конце октября 2021 года.

Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. При этом прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины.

Кузин подчеркивает, что такие прививки делают только по желанию родителей. Он рассказал, что уже вакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.

"Частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых. То есть ничего необычного не зарегистрировано", – сказал главный санитарный врач.

Также он пояснил, в каких случаях лучше вакцинировать ребенка от COVID-19.

"Если ребенок имеет сопутствующие заваривания-онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Потому что течение ковида у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, насколько часто этот ребенок посещает организованные коллективы... Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", – добавил Кузин.

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