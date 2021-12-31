Вакцинация большинства населения: в Минздраве раскрыли планы по остановке COVID-19 в Украине

Украина в 2022 году будет жить в условиях адаптивного карантина - Кузин / УНИАН

Украина ближе к завершению следующего года должна поставить под контроль эпидемию COVID-19. Такой сценарий может быть реализован в том случае, если государству удастся вакцинировать большинство украинцев. В 2022 году страна будет жить в режиме адаптивного карантина. Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что прогнозировать ситуацию сложно, однако на следующий год поставлена целя по контролю над коронавирусной эпидемией. План удастся реализовать в том случае, если будет вакцинировано большинство украинцев.

Читайте такжеВакцинация 70% мирового населения: в ВОЗ назвали сценарий завершения пандемии COVID-19"Очень тяжело сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее(пандемии, - ред.) укрощение", - отметил Кузин.

Кроме того, он поддерживает мнение Всемирной организации здравоохранения, согласно которому в конце следующего года острая стадия пандемии COVID-19 может завершиться.

"Мы будем работать в рамках адаптивного карантина. 2021 год доказал, что находившиеся в красной зоне области в течение двух недель возобновляли свою ситуацию", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Напомним, в Украине разрешили проводить бустерную вакцинацию против коронавируса. Процесс должны запустить в течение январе 2022 года. Вакцинировать должны препаратами Pfizer и Moderna. Вакцинировать разрешили медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил запуск обязательной вакцинации от коронавируса в Украине для определенных групп. Речь идет о работниках учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и работниках местных государственных администраций.

Далее Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку от коронавируса. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также люди, чей труд задействован на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.

17 декабря Минздрав дополнил список организаций, сотрудникам которых положено вакцинироваться против COVID-19. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения и коммунальных предприятий.

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