Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

Его пополнят работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения (государственных и коммунальных), а также иных предприятий и учреждений.
С 20 января в Украине расширяется список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Его пополнят работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения (государственных и коммунальных), а также иных предприятий и учреждений.
Теперь, чтобы не быть отстраненными от работы без сохранения зарплаты, вакцинироваться в обязательном порядке должны работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
- компаний, учреждений и организаций, включенных в список объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и сохранности страны.
Однако тех граждан, которые имеют абсолютные противопоказания к прививке, данная норма не касается.
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Напомним, ранее Кабмин 22 сентября одобрил запуск обязательной вакцинации от коронавируса в Украине для определенных групп. Речь идет о работниках учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и работниках местных государственных администраций.
Далее Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку от коронавируса. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также люди, чей труд задействован на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.
17 декабря Минздрав дополнил список организаций, сотрудникам которых положено вакцинироваться против COVID-19. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения и коммунальных предприятий.
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