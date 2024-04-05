"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

Украинские военные наносят удары по объектам нефтепереработки и нефтегазовой инфраструктуре РФ. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду о том, как это может повлиять на способность РФ вести войну.
Он считает, что России в любом случае удастся найти деньги на войну, ведь это приоритет для оккупантов.
"Она и дальше будет воевать за счет сокращения потребления гражданского сектора и народа России. Два года РФ еще точно сможет воевать в таком темпе. . А вот если мы выбьем порты Балтики и Новороссийска, именно нефтянку, либо так ударим по этим портам, чтобы туда танкеры не заходили, и все остальное – это другое дело", - говорит эксперт.видео дня
Также он считает, что Украине стоит ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, который находится всего в 80 км от границы. Также российский диктатор будет в шоке, если украинские военные войдут в Приднестровье, заберут у россиян военные склады и вернут Приднестровье Молдове как полноценную часть государства.
"Это было бы очень больно для России. Нам важно работать очень неожиданно, осуществлять максимально неожиданные маневры, которые будут расшатывать власть в РФ и провоцировать войну кланов внутри страны", - сказал Загородний.
Эксперт уже видит несколько линий раскола, которые можно спровоцировать в России:
- мусульманские вопросы (на примере подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холл);
- появление новой элиты в РФ - ветеранов "СВО" (если они зайдут в органы власти, то будут сами провоцировать раскол);
- национализация промышленности (у многих олигархов есть свои частные армии, которые могут быть задействованы из-за недовольств).
"То есть нам нужна хорошая гражданская война на территории России. Это будет подрывать ее изнутри. И тогда, даже при наличии тех ресурсов, которые есть, она не сможет вести захватническую войну. Как говорил товарищ Ленин, "нужно превратить империалистическую войну в гражданскую". Вот по этим линиям, я считаю, Украина должна работать", - говорит Загородний.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Удар по российским НПЗ - последние новости по теме
Напомним, что разведка Британии заявила, что РФ не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов. Украинские атаки с применением дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой финансовые затраты для России, влияя на внутренний топливный рынок.
В РФ под удар попал НПЗ в Самарской области - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником. Со ссылкой на местных жителей, перед взрывом был слышен звук мотора. Затем очевидцы увидели пламя от пожара.
В России на "Уралмаш" прогремели взрывы 1 апреля. Пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.
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