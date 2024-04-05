УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2024, 22:22
Украине нужно действовать неожиданно, чтобы выбить противника из колеи, говорит Тарас Загородний.
Загородний, взрыв
Загородний сказал, что может разрушить РФ изнутри / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Украинские военные наносят удары по объектам нефтепереработки и нефтегазовой инфраструктуре РФ. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду о том, как это может повлиять на способность РФ вести войну.

Он считает, что России в любом случае удастся найти деньги на войну, ведь это приоритет для оккупантов.

"Она и дальше будет воевать за счет сокращения потребления гражданского сектора и народа России. Два года РФ еще точно сможет воевать в таком темпе. . А вот если мы выбьем порты Балтики и Новороссийска, именно нефтянку, либо так ударим по этим портам, чтобы туда танкеры не заходили, и все остальное – это другое дело", - говорит эксперт.

видео дня

Также он считает, что Украине стоит ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, который находится всего в 80 км от границы. Также российский диктатор будет в шоке, если украинские военные войдут в Приднестровье, заберут у россиян военные склады и вернут Приднестровье Молдове как полноценную часть государства.

"Это было бы очень больно для России. Нам важно работать очень неожиданно, осуществлять максимально неожиданные маневры, которые будут расшатывать власть в РФ и провоцировать войну кланов внутри страны", - сказал Загородний.

Эксперт уже видит несколько линий раскола, которые можно спровоцировать в России:

  • мусульманские вопросы (на примере подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холл);
  • появление новой элиты в РФ - ветеранов "СВО" (если они зайдут в органы власти, то будут сами провоцировать раскол);
  • национализация промышленности (у многих олигархов есть свои частные армии, которые могут быть задействованы из-за недовольств).

"То есть нам нужна хорошая гражданская война на территории России. Это будет подрывать ее изнутри. И тогда, даже при наличии тех ресурсов, которые есть, она не сможет вести захватническую войну. Как говорил товарищ Ленин, "нужно превратить империалистическую войну в гражданскую". Вот по этим линиям, я считаю, Украина должна работать", - говорит Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Удар по российским НПЗ - последние новости по теме

Напомним, что разведка Британии заявила, что РФ не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов. Украинские атаки с применением дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой финансовые затраты для России, влияя на внутренний топливный рынок.

В РФ под удар попал НПЗ в Самарской области - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником. Со ссылкой на местных жителей, перед взрывом был слышен звук мотора. Затем очевидцы увидели пламя от пожара.

В России на "Уралмаш" прогремели взрывы 1 апреля. Пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Тарас Загородний
Реклама

Главное за день

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:22 Украина
Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

22:20 Синоптик
РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

20:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность 8956

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь 8111

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма 5358

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки 3305

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

Последние новости

22:22

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:20

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

21:32

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР

20:44

РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

20:11

"Это предпосылка нашей победы": эксперт сказал, что подтолкнет РФ к поражению

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
20:03

Масштабное наступление России: Мусиенко назвал "проблемную точку" ВСУ

19:42

В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

19:33

Налетит шторм и будет гром: Украину накроют грозовые дожди

19:24

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

Реклама
19:10

Что будет неизменной проблемой Харьковамнение

18:59

В Украине может вырасти интенсивность боев: разведка Эстонии раскрыла ситуацию на фронте

18:24

"Нам придется отойти с позиций": эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ

18:10

Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

18:06

Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ

17:46

РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков

17:17

Потеряли сразу 6 самолетов: Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ

17:04

"Может быть снова": когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары

16:41

Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковкуВидео

16:28

"Мы увеличим боевую мощь": Шмыгаль сделал заявление о мобилизации 500 тысяч человек

16:07

В Запорожье прогремели мощные взрывы: что известно о погибших и раненых

Реклама
15:54

Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель

15:51

РФ ударила авиабомбами: в Харькове прогремели сильные взрывы

15:47

Удары по НПЗ способны привести к гражданской войне в России – Тарас Загородний

15:38

Всплыл еще один "грешок" любовницы Путина Кабаевой: растранжирила деньги не туда

15:38

Украину не позовут в НАТО на ближайшем саммите: в NYT раскрыли позицию США и ФРГ

15:37

Германия готовится к войне: в Бундесвере будут важные изменения

14:48

За последние недели Россия полностью уничтожила 80% ТЭЦ в Украине: Шмыгаль назвал угрозы

14:47

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

14:27

Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

13:56

"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

13:38

Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

13:26

Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

13:05

"Сверхсложные времена": MamaRika заговорила о разводе с мужем

12:59

Уменьшение призывного возраста: для чего ТЦК будут вызывать 25-летних

12:44

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

12:38

"Критический момент близок": в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине

12:34

Сергей Стерненко. Большое наступление на Харьков и как россияне пытаются сеять паникуВидеоВидеоблоги

12:20

Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу

12:18

Зачем хитрые хозяйки посыпают веник солью и оставляют на ночь: результат поражаетВидео

11:48

"Хуже всего позади": Елена Зеленская призналась, каким хочет увидеть мужа

Реклама
11:44

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

11:42

"Это фейк": в ОП ответили на заявления РФ о диалоге с Францией по поводу Украины

11:27

Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

10:57

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Кроликам - разочарование, Козлам - финансовые убытки

10:57

Одно важное действие: самый старый в мире мужчина поделился секретом долголетия

10:48

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

10:31

Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса

10:21

Оккупанты продвинулись возле Бердичей, тяжелая ситуация еще возле одного города — DeepState

10:14

Будет выглядеть, как новое: как за минуты убрать царапины на лобовом стекле машины

10:09

"Выпиваю с утра до ночи": предательница Лолита сама испугалась своего вида

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять