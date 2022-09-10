"Это будет трудный этап": Зеленский заявил, что зима определит будущее Украины

Владимир Зеленский - зима определит будущее страны / president.gov.ua

Предстоящая зима определить будущее страны, мы должны быть готовы пройти этот период, сохранив единство, говорится в заявлении президента Владимира Зеленского на Ялтинском онлайн-форуме (YES).

По его словам, путь к освобождению всей украинской территории с каждым днем ​​становится все яснее.

"Мы видим контуры восстановления территориальной целостности Украины и долгосрочного обеспечения безопасности нашего народа. И знаем, что пройти этот путь - вполне реально", - отметил президент.

Однако на этом пути есть определенные этапы, которые нельзя обойти.

"Это путь от Харьковской области, где сейчас люди, которые месяцы пробыли в оккупации, со слезами счастья приветствуют украинских воинов... Путь к нашим городам и селам, которые еще ждут возвращения украинского флага, а значит, возвращения свободы и безопасности. Мы не можем позволить себе остановиться", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сейчас всех волнует ключевой вопрос, когда Украина пройдет этот путь и добьется победы.

"Ответ на этот вопрос может дать этап, который у нас прямо впереди. Я говорю откровенно: это будет трудный этап. Мы должны пережить эту зиму. Это 90 дней, которые станут испытанием для нашей веры в победу. Испытанием для нашей выдержки и единства, нашей способности защищать свободу и фундаментальные европейские ценности", - отметил президент.

Зеленский объяснил, что Россия делает все, чтобы в течение зимы сломить сопротивление Украины, Европы и всего мира.

"Это ее последний аргумент: жестокость зимнего периода, которая должна помочь, когда не хватает жестокости человека. И мы должны быть готовы - не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути. Впереди 90 дней, которые решат больше чем 30 лет нашей независимости. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Евросоюза. Эта зима определит наше будущее", - добавил президента.

Контрнаступление армии Украины в Харьковской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Харьковской области для освобождения своих территорий. Российских оккупантов выбивают с украинских земель. Деоккупированы Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково, а также другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября сделал заявление о том, что на Харьковщине освобождены уже более 30 населенных пунктов.

На освобожденных территориях проводятся мероприятия для обеспечения безопасности. Проводится установление порядка.

Бойцы ВСУ 10 сентября подняли флаг над Украины над Купянском. Город на границе с РФ находился под оккупацией российских войск с самого начала полномасштабного войны.

Купянск является важным транспортным узлом, путем которого шла вся логистика оккупантов с территории России.

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