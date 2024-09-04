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Это далеко не коронавирус: в Киеве введен карантин из-за странной причины

Даяна Швец
4 сентября 2024, 16:43
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Накануне цветения растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофит.
Карантин, амброзия
Карантин вводят в Киеве из-за амброзии / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото ua.depositphotos.com

В столице Украины вводят карантин из-за вредного растения - амброзии. Она довольно опасна из-за своей способности вызывать сильные аллергические реакции у людей, в частности поллиноз (сенную лихорадку) во время своего цветения. В Киеве запланировано уничтожение очагов распространения растения с использованием химсредств.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Борьба с амброзией в Киеве

Как говорится в заявлении Департамента, на всей территории столицы будет введен карантин. Решение введено соответствующим распоряжением Киевской городской военной администрации.

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Он включает комплекс специальных мероприятий для уничтожения очагов амброзии и предотвращения ее дальнейшего распространения. Что интересно, еще в начале августа этого года, Киев начал внедрять комплекс мероприятий для ликвидации очагов амброзии.

"В частности, накануне цветения этого растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофит. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильной, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем", - рассказали в Департаменте.

Что такое амброзия?

Амброзия полыннолистная - однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветы, образующие соцветия-колоски. Амброзия размножается семенами, которые способны сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.д.), сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Как будут удалять амброзию в Киеве?

Среди мероприятий в рамках карантина по столице:

  • Уничтожение амброзии путем вырывания и сжигания.
  • При сильном засорении - скашивание или вырывание с корнями.
  • Создание растительных группировок из многолетних трав, способных подавлять амброзию.
  • Использование химических средств борьбы, разрешенных в Украине.

Что важно, использование химических средств ограничивается только теми гербицидами, которые официально разрешены в Украине.

Какие есть симптомы аллергии на амброзию?

Аптека 991 перечисляет такие симптомы аллергии на амброзию:

  • насморк (ринорея);
  • чихание;
  • кашель, першение или ощущение зуда в горле;
  • заложенность носа;
  • зуд, слезотечение и покраснение глаз;
  • сыпь или крапивница;
  • головная боль из-за отсутствия нормального носового дыхания.

Образ жизни, если у вас аллергия на амброзию

Как рассказывают эксперты Аптеки 991, в сезон амброзии следует:

  • Отслеживать количество пыльцы и оставаться дома, когда ее концентрация высока.
  • Отказаться от выхода на улицу во время пика концентрации пыльцы амброзии в воздухе с 10:00 до 15:00. Количество аллергена минимально рано утром и поздно вечером.
  • Держать окна закрытыми в доме и в машине. Использование центрального кондиционирования с HEPA-фильтром сохранит прохладу и поможет отфильтровать пыльцу.
  • После возвращения домой с улицы нужно сразу переодеться, умыться, вымыть руки и волосы, поскольку пыльца остается на коже, одежде и волосах.
  • Следить за пищевыми триггерами. Употребление продуктов, содержащих белки, похожие на белки пыльцы амброзии, может усилить симптомы.

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