От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

В Ивано-Франковске умерла 80-летняя женщина от нового штамма коронавируса COVID-19 FLiRT.

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Первая жертва нового штамма коронавируса / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, которая болела субвариантом коронавируса FLiRT. Это первый летальный случай от такого вида заболевания. Об этом сообщил ресурс "Суспільне Івано-Франківськ".

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук. Также врач сообщил, что женщина была жительницей одной из общин Франковщины. Ее госпитализировали с высокой температурой.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.

Женщина умерла в терапевтическом отделении через несколько дней после госпитализации. Врачи боролись за ее жизнь в течение двадцати дней, однако она умерла от COVID-19, а именно от его нового субварианта.

Как отмечают медики, субвариант FLiRT пока в Ивано-Франковской области подтвержден только у умершей пациентки, но он активно циркулирует.

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Напомним, ранее медики и ученые спрогнозировали, что коронавирус никуда не пропадет, но заболеваемость людей со временем уменьшится.

Ранее в Минздраве отмечали, что уже в этом году маски и карантинные ограничения могут вернуться, в том числе и из-за нового субварианта коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в течение некоторого времени находился на карантине, однако чувствовал себя хорошо и смог преодолеть заболевание.

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