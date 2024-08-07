От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

В Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, которая болела субвариантом коронавируса FLiRT. Это первый летальный случай от такого вида заболевания. Об этом сообщил ресурс "Суспільне Івано-Франківськ".
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Больной прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог Австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штам гораздо опаснее для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более подробную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона. В частности, у зараженных поднимается температура; чувствуется усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 ранее.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
Соответствующее заявление сделал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук. Также врач сообщил, что женщина была жительницей одной из общин Франковщины. Ее госпитализировали с высокой температурой.
"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.
Женщина умерла в терапевтическом отделении через несколько дней после госпитализации. Врачи боролись за ее жизнь в течение двадцати дней, однако она умерла от COVID-19, а именно от его нового субварианта.
Как отмечают медики, субвариант FLiRT пока в Ивано-Франковской области подтвержден только у умершей пациентки, но он активно циркулирует.
Новости о коронавирусе в Украине
Напомним, ранее медики и ученые спрогнозировали, что коронавирус никуда не пропадет, но заболеваемость людей со временем уменьшится.
Ранее в Минздраве отмечали, что уже в этом году маски и карантинные ограничения могут вернуться, в том числе и из-за нового субварианта коронавируса.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в течение некоторого времени находился на карантине, однако чувствовал себя хорошо и смог преодолеть заболевание.
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