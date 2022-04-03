"Это наиболее горячие точки": Вениславский назвал города-цели оккупантов

Вениславский назвал города-цели оккупантов /MNS.GOV.UA

Вооруженные Силы Украины продемонстрировали, что оккупанты не будут иметь тех успехов, которые обрисовали в своем болезненном воображении. В то же время россияне до сих пор жаждут захватить украинские города.

Депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности Федор Вениславский в эфире 24 канала отметил, что оккупанты установили для себя несколько городов-целей в Украине.

"Конечно, наиболее жесткая ситуация на сегодня – это Слобожанское, Юго-Восточное направление. На Южном, разумеется, их целями являются Одесса, Николаев", – сказал Федор Вениславский.

Среди целей российских захватчиков – Харьков. На Востоке наши ВСУ ведут борьбу с врагом в Донецкой и Луганской областях.

"Это наиболее горячие точки, но там ситуация контролируемая", – заявил Вениславский.

Депутат подчеркнул, что оборона Одессы очень мощная как со стороны моря, так и с суши. Наши силы сосредоточены и на Черниговском направлении.

Читайте такжеВраг атаковал Одессу с воздуха, над городом - клубы дымаИз-за предателей временно потерян Изюм, для оккупантов это важный город, потому что теперь они пытаются действовать по направлению на Славянск. В целом украинские защитники демонстрируют, что умеют бить врага и дальше, по словам Вениславского, будет "интереснее".

Ранее военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов озвучил прогноз, что ракетные удары по территории Украины не прекратятся, потому что Россия таким образом пытается подорвать нашу волю к победе, а также наши возможности воевать, уничтожая нефтяные терминалы и базы, склады с вооружениями.

Читайте также: