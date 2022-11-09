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"Это не жест доброй воли": Зеленский отреагировал на заявление РФ отвести войска из Херсона

9 ноября 2022, 23:27

По словам Зеленского, ВСУ двигаются очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Отступление войск России с правого берега Херсонской области не является "жестом доброй воли" или "подарком" со стороны России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей - и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными - всегда во время войны", - заявил президент.

Зеленский предупредил, что детали о всех операциях украинских военных он не будет кормить врага.

"Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся", - объяснил президент.

Президент добавил, что ВСУ двигаются очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска.

"В интересах освобождения всей украинской земли - и чтобы потерь было как можно меньше. По его словам, именно так можно обеспечить освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других украинских городов", - заявил Зеленский.

Ситуация в Херсонской области

В среду, 9 ноября, стало известно, что в захваченном войсками РФ Херсоне взорваны два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки.

Эстакады взорвали, вероятно, российские оккупанты. Кроме того, по данным СМИ пропагандистов России, в Херсоне на административных зданиях уже нет российских флагов.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в Снегиревке Херсонской области идут бои. Ситуация сложная. По его словам, у ВСУ есть успехи.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ не собираются уходить из Херсона.

Оккупированный город удерживают от 30 до 50 тысяч российских оккупантов. ВСУ понадобится время для освобождения Херсона.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Херсонская область война России и Украины
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