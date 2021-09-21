"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

Наталья Каплан находится в тяжелом психологическом состоянии, сказал Олег Сенцов.
Украинский режиссер, бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов извинился за скандальное высказывание своей сестры об Украине в Сети. Он объяснил ее слова психологическими проблемами на фоне обострения депрессии.
На своей странице в социальной сети Facebook он извинился за заявление Каплан и сказал, что его сестра сейчас переживает сложный период. И именно поэтому появились негативные заявления в адрес Украины.
"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько", - отметил режиссер.
Также общественный активист отметил, что сестра много лет оказывала ему поддержку в тот момент, когда он был в тюрьме в России. Режиссер попросил с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию Каплан.
"Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - подчеркнул Олег Сенцов.
Заявление сестры Сенцова об Украине
- Наталья Каплан – двоюродная сестра в недавнем прошлом незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который вернулся в Украину в 2019 году – 20 сентября на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала негативный пост в адрес Украины.
- Каплан назвала Украину, вероятно, "худшей страной для эмиграции" и посоветовала не приезжать в страну. Свое пребывание здесь она охарактеризовала как "5 лет ада" и, судя по всему, заявила о своем возвращении именно в Россию.
- Кроме того, она эмоционально в резкой форме "послала" и Сенцова.
- В комментариях Каплан сказала, что она "перепутала туризм с эмиграцией" и не справилась с адаптацией в Украине после жизни в России, где ей, по словам женщины, было тяжело, но более комфортно, чем здесь.
- Каплан также подчеркнула, что не намерена менять своих политических взглядов в отношении высшего руководства РФ.