"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

Сенцов объяснил слова своей сестры об Украине "обострением депрессии" / УНИАН

Украинский режиссер, бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов извинился за скандальное высказывание своей сестры об Украине в Сети. Он объяснил ее слова психологическими проблемами на фоне обострения депрессии.

На своей странице в социальной сети Facebook он извинился за заявление Каплан и сказал, что его сестра сейчас переживает сложный период. И именно поэтому появились негативные заявления в адрес Украины.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько", - отметил режиссер.

Также общественный активист отметил, что сестра много лет оказывала ему поддержку в тот момент, когда он был в тюрьме в России. Режиссер попросил с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию Каплан.

"Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - подчеркнул Олег Сенцов.

Заявление сестры Сенцова об Украине