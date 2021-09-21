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"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

21 сентября 2021, 17:32
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Наталья Каплан находится в тяжелом психологическом состоянии, сказал Олег Сенцов.

Сенцов
Сенцов объяснил слова своей сестры об Украине "обострением депрессии" / УНИАН

Украинский режиссер, бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов извинился за скандальное высказывание своей сестры об Украине в Сети. Он объяснил ее слова психологическими проблемами на фоне обострения депрессии.

На своей странице в социальной сети Facebook он извинился за заявление Каплан и сказал, что его сестра сейчас переживает сложный период. И именно поэтому появились негативные заявления в адрес Украины.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько", - отметил режиссер.

Также общественный активист отметил, что сестра много лет оказывала ему поддержку в тот момент, когда он был в тюрьме в России. Режиссер попросил с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию Каплан.

"Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - подчеркнул Олег Сенцов.

Заявление сестры Сенцова об Украине

  • Наталья Каплан – двоюродная сестра в недавнем прошлом незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который вернулся в Украину в 2019 году – 20 сентября на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала негативный пост в адрес Украины.
  • Каплан назвала Украину, вероятно, "худшей страной для эмиграции" и посоветовала не приезжать в страну. Свое пребывание здесь она охарактеризовала как "5 лет ада" и, судя по всему, заявила о своем возвращении именно в Россию.
  • Кроме того, она эмоционально в резкой форме "послала" и Сенцова.
  • В комментариях Каплан сказала, что она "перепутала туризм с эмиграцией" и не справилась с адаптацией в Украине после жизни в России, где ей, по словам женщины, было тяжело, но более комфортно, чем здесь.
  • Каплан также подчеркнула, что не намерена менять своих политических взглядов в отношении высшего руководства РФ.
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Олег Сенцов Наталья Каплан новости Украины
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