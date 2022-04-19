УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это последний резерв РФ, больше нет": Арестович рассказал о происходящем на Донбассе и юге Украины

19 апреля 2022, 12:47

Сейчас оккупанты начали воевать по учебникам - наступают отдельными группами, отметил советник главы ОПУ.

Арестович уверен в разгроме РФ на Донбассе и Юге Украины / скриншот, УНИАН

Наступление российских войск на Донецком и Луганском направлении длится уже 12 суток, на Южном направлении оно началось 17 апреля.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона подчеркнул, что о дате начала второго этапа войны были известно заранее.

"Огромная страшная сила навалилась 24 февраля и никого не победила, получила по зубам и откатилась. Сейчас они начали воевать по учебникам. Не так, как их генералы-идиоты планировали сначала, а они наступают отдельными группами. Накопили под Изюмом огромное количество войск — там 25 тысяч войск, но оно огромное для второй фазы наступления, поскольку сначала было 50 тысяч", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются отдельными ротами продвигаться вперед, ища слабые места нашей обороны.

Читайте такжеНовая фазы войны в Украине началась: Арестович рассказал, в каких городах будет горячее всего"Все эти действия, которые начались 12 суток назад — это ротные группы пытаются продвигаться вперед. На Юге они начали только позавчера. Также отдельными ротными группами", - заявил он.

Арестович также подчеркнул, что у них ничего не получится, поскольку сил, которые РФ накопила недостаточно.

"Сразу скажу – у них ничего не получится. Это последний оперативный резерв России, больше нет. Есть еще 10-15 тысяч несчастных расстрелянных, которых вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей – они сейчас под Белгородом и пишут в подавляющем большинстве рапорта об увольнении. Конечно, это наступление, конечно, возьмут парочку наших населенных пунктов, конечно, будут потери у нас. Но в общем, я даю 99%, что это наступление провалится потому что сил, которые они накопили недостаточно", - подытожил Арестович.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться "еще неделю, может, и больше".

Отметим, что российская армия пошла на обострение на Донбассе, ситуация тяжелая. Однако Вооруженные силы Украины обороняются и уже отбили вражеское наступление в Рубежном и Попасной.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович новости Донбасса
Реклама
Популярное
Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя"Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя" Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУУничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ "Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупант"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупант Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера МоскваПропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера Москва Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуПриметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по Украине

12:47

"Это последний резерв РФ, больше нет": Арестович рассказал о происходящем на Донбассе и юге Украины

12:34

"Фашистские гниды получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в ИрпенеВидео

12:30

Путин превратил Россию в некрасивую подружкумнение

12:27

Вооружить Украину и "обескровить" РФ: в ОП назвали единственный способ остановить войнуВидео

Реклама
12:09

Трое пьяных россиян напали на украинца за "Слава Украине" – один из них мог быть уроженцем ЛьвоваВидео

11:44

Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

11:30

Гороскоп на завтра, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

11:24

"Мотор валяется, баки разлетелись": встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видеоВидео

11:24

70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сынаВидео

10:47

"На трезубец, как шампур, двуглавого орла!": Коля Серга написал новых хит о русских ВанькахВидео

10:41

Обострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной

10:32

Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

10:15

Россия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибкумнение

09:34

Путина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий факторВидео

09:31

"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность

08:51

В войне в Украине не будет победителя - Эрдоган

08:50

"Не сдержался": Олег Сенцов сходил на могильную плиту Путина

08:43

Российские моряки уже не хотят участвовать в войне - потери 126-й бригады составляют до 75%Видео

08:34

Капкан для безумного медведя: почему Украина годами будет воевать с Россиеймнение

Реклама
08:01

Ураганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларовВидео

07:52

Под Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники

07:17

Байден не приедет в Украину: в Белом доме рассказали, кого могут отправить в Киев вместо президента

07:08

26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупантыВидео

06:39

Запасы России на исходе, или Российская экономика неумолимо несется к катастрофемнение

06:37

Бунт в Дагестане: кавказцы отказываются воевать против УкраиныФото

06:37

"Птичка" упала: ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты

06:05

Оккупанты бросили свой БТР и сбежали, когда узнали, что против них воюет Правый секторВидео

06:00

В Подмосковье нашли "тещу" Зеленского: пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

05:36

Новая фазы войны в Украине началась: Арестович рассказал, в каких городах будет горячее всего

05:30

Кампания террора: в Госдепе США резко высказались о действиях России

05:04

Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета

04:33

Киевлянка Наташа Королева впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем-рашистом

04:00

"Это крик души": Козловский выпустил новую песню, записанную под звуки бомбежки Киева и сиренВидео

03:40

В Украину идут заморозки: синоптики назвали самый холодный деньВидео

03:05

"Один самолет стоит адских санкций": журналист объяснил, почему санкционная политика Запада – бесполезнаВидео

02:32

Сколько раз во время войны безопасно для психики читать новости - ответ психологаВидео

02:02

Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа

01:32

Путину нужны не люди, а территории: эксперт объяснил, зачем оккупанты равняют с землей Мариуполь

00:52

Переговоры между Россией и Украиной заморожены: Эрдоган назвал причинуВидео

Реклама
00:51

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

00:31

"Прямо сейчас идет мощный артобстрел": Арестович назвал задания оккупантов в главном бою за ДонбассВидео

00:26

В США ввели специальный статус для граждан Украины: что это значит

00:15

"Я не знаю, какой еще народ держался бы так мужественно": Вера Полозкова призналась в любви Украине

00:11

"Ехали на учения": мать "пропавшего" на крейсере Москва срочника раскрыла вранье РФВидео

00:02

"Подарок фюреру": Данилов раскрыл сроки планов РФ по захвату ДонбассаВидео

18 апреля, понедельник
23:58

Война в Украине не закончится в ближайшие недели: эксперт назвал две причиныВидео

23:34

"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля

23:16

Макрон наотрез отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

23:11

Россия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцевВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять