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Это последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

21 июня 2022, 03:34

Всеобщая мобилизация станет признаком того, что война в Украине пошла не по плану.

путин российские военные
Путин будет в панике, если объявит официальную мобилизацию / Reuters

Объявление официальной всеобщей мобилизации в России станет главным признаком паники Владимира Путина. Это будет означать, что ситуация с войной в Украине пошла не по плану и теперь Кремль не знает, что делать. Так считает заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, сообщает ТСН.uа.

Всеобщая мобилизация может привести к негативным последствиям для Путина и России в целом. Такой указ будет означать, что Кремль хватается за последний шанс.

Не смотря на то, что в таком случае в Украину отправится огромное количество бойцов, их подготовка будет нулевой.

"Их будет, возможно, много. То есть, нахватать в России людей - не является проблемой. И готовить их не будут, потому что во время подготовки, уже даже через месяц человек может адаптироваться и уже в учебных центрах могут возникать какие-то протесты, конфликты, перестрелки и тому подобное. Это реальный сценарий. То есть они на них будут максимально психологически давить. Но главное будет не военная подготовка, а попытка не допустить возникновения какого-то протеста и сразу отправить их на фронт", - сказал Михаил Самусь.

Эксперт не исключает, что эти мобилизованные и неподготовленные российские бойцы смогут на время изменить ситуацию на фронте.

"Украинские военные будут вынуждены тратить свои боеприпасы на то, чтобы перемалывать вот это "мясо". Но в результате, буквально через несколько недель, это все обернется таким ударом по настроениям России, что даже режим Путина может этого не выдержать, потому что всем станет понятно, что у Путина паника, он не знает, что делать и просто бросает людей в котел, чтобы банально продлить хотя бы на несколько дней, на несколько недель существования своего режима. И это приведет к абсолютно разрушительным последствиям", - добавил Самусь.

Читайте также"Тыл развалившийся сильнее фронт": Гиркин заявил о невозможности мобилизации в РФ, обвинив в этом Путина

Ранее Михаил Самусь заявлял, что война в Украине может привести к полному уничтожение путинского режима и до уничтожения того режима, который будет после него в случае, если он не будет демократическим. Кроме того, эксперт предполагает, что война может длиться годами.

Напомним, украинские военные отвергли российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

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