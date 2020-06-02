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В ДШВ оценили видео с допросом захваченного ФСБ украинского бойца

2 июня 2020, 20:49

Российская пропаганда распространяет очередной фейк, заявили в ДШВ.

Захваченный ФСБ украинский солдат Евгений Добринский / Скриншот

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опровергло информацию ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с аннексированным Крымом военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице командования, российская пропаганда распространяет очередной фейк.

"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!

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Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями".

В ДШВ добавили, что на видео солдат выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст, поэтому не исключено, что находится под действием спецпрепаратов.

Отмечается, что командование делает все, чтобы быстрее вернуть Добринского домой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - рассказали в Военной службе правопорядка в ВСУ.

Евгений Добринский новости Крыма ФСБ ВСУ ДШВ
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