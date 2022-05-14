Евровидение 2022: Зеленский сделал мощное заявление перед финалом конкурса

Украина выступит в финале Евровидения под 12 номером.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу голосовать за Kalush Orchestra на Евровидении 2022.
Соответствующее видео президент разместил в соцсетях.
"Совсем скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - № 12! Болеем за наших! Болеем за Украину!", — говорится в сообщении.
Евровидение 2022 - кто победит
Отметим, за несколько часов до финала вероятность победы Kalush Orchestra достигла рекордных 60%.
Вслед за Украиной, судя по таблице, идет Швеция с показателем в 11%, на третье место опустилась Великобритания – 10%.
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Автор: Маша Тупченко