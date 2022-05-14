Евровидение 2022: Зеленский сделал мощное заявление перед финалом конкурса

Зеленский / коллаж Главред

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу голосовать за Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

Соответствующее видео президент разместил в соцсетях.

"Совсем скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - № 12! Болеем за наших! Болеем за Украину!", — говорится в сообщении.

Евровидение 2022 - кто победит

Отметим, за несколько часов до финала вероятность победы Kalush Orchestra достигла рекордных 60%.

Вслед за Украиной, судя по таблице, идет Швеция с показателем в 11%, на третье место опустилась Великобритания – 10%.

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