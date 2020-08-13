Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ

Филарет написал письмо Трампу / УНИАН

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором попросил поддержки "в борьбе за свободу совести и религий, права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата принадлежать к той церкви, которую они сами определили".

"К сожалению, некоторые злые силы используют авторитет США в Украине для нарушения прав человека в нашей стране, антидемократическими методами навязывают свое видение конфессиональной принадлежности, привлекая к этому также представителей Государственного департамента США (например, визит 31.01.2020 г. Государственного секретаря Майка Помпео в Киев, в Михайловский Златоверхий монастырь, был использован представителями Православной церкви Украины в своих пропагандистских целях)", - сказано в тексте письма, который обнародовала пресс-служба УПЦ КП.

Филарет рассказал Трампу в письменном послании, что УПЦ КП в январе 2019 года была незаконно лишена права юридического лица, а верующих отныне дискриминируют по конфессиональному признаку.

Читайте такжеГомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета"К сожалению, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил Украинской церкви томос не настоящей автокефалии, а вручил документ зависимости от себя, и сегодня он настаивает на ликвидации Киевского патриархата. Но значительная часть православных верующих Украины твердо решила и в дальнейшем оставаться в УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме.

Как ранее сообщалось, Филарет высказал мнение, что Украина обязана отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ, который в 2019 году сделал украинскую церковь независимой от Московского патриархата.

Напомним, Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".