Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета

Филарет получит иск в суд от ЛГБТ / УНИАН

Общественная ЛГБТ-организация Инсайт подала иск в суд в отношении почетного патриарха ПЦУ Филарета, поскольку он ранее публично указывал на однополые браки, как причину пандемии Covid-19.

"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТ-сообщества, это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства", - сообщает на странице организации в Facebook.

ЛГБТ-активисты хотят, чтобы патриарх публично опроверг заявление и извинился. Они надеятся, что карантин не помешает судебному заседанию и справедливость восторжествует.

Как известно, Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".

Ранее сообщалось, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время.

Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в храмах без присутствия мирян в связи с пандемией.