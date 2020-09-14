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Фокин рассказал, как внучка познакомила его с Ермаком

14 сентября 2020, 17:30

Экс-политик прокомментировал скандальную историю.

Витольд Фокин
Витольд Фокин прокомментировал заявление внучки Маши / gordon.ua

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин, после скандала с его внучкой Машей, рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она (внучка Маша Фокина - Ред.) довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашения в ТКГ – Ред.). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – рассказал Фокин в комментарии изданию Гордон.

По словам экс-политика, он не хочет публично говорить о своей внучке и как-то комментировать ее заявления. Фокин добавил, что его одиозная наследница имеет право на собственное мнение.

"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", – сказал Фокин.

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Внучка первого вице-премьера Украины Витольда Фокина поведала о том, как ее дед стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Известный журналист и блогер Юрий Бутусов, после заявлений внучки Витольда Фокина о дружбе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, заявил, что его возмутили методы, с помощью которых сейчас решается судьба страны.

новости Украины Маша Фокина Витольд Фокин ТКГ
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