ФОПы ответили на шутки "непутевых" из Квартала 95

Сергей Доротич рассказал о беспределе со стороны государственных и правоохранительных органов.
Организаторы протестна физических лиц - предпринимателей отреагировали на высмеивание их акции Студией Квартал 95.
Об этом лидер движения SaveФОП Сергей Доротич рассказал в комментарии изданию Strana.ua.
Он прокомментировал видео "кварталовцы", в котором ФОПов обвинили в проплаченном участии в протестах.
"Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. У непутевых свои шутки. Может для кого-то смех, а для кого-то – горе", - подчеркнул организатор акции SaveФОП.
Он также сообщил, что в ходе акции протеста на Майдане правоохранители побили одного из участников.
"Может, для кого-то это смешно. Но оно смешно до тех пор, пока нет беспредела со стороны государственных и правоохранительных органов. Нам, если честно, не смешно. Мы выставили видео, чтобы все видели, что те, кто привёл своими шутками и юмором к власти режим - ответственны за то, что сейчас происходит. Мы просто запостили, чтоб люди видели какое это кощунство, и делали свои собственные выводы", - добавил Доротич.
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Напомним, в рамках развлекательного проекта Чисто News актеры Квартал 95 заявили, что якобы участники акций ФОПов уже заработали больше, чем им пообещал президент Владимир Зеленский.
Протесты ФОПов:
- Ранее в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения SaveФОП.
- Участники потребовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- Правоохранители снесли палатки ФОП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.
- Акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.
- Участник акции пикетировали дворец Украина, где велась съемка Квартала 95.