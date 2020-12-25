ФОПы ответили на шутки "непутевых" из Квартала 95

Актеры Вечернего квартала / 1+1

Организаторы протестна физических лиц - предпринимателей отреагировали на высмеивание их акции Студией Квартал 95.

Об этом лидер движения SaveФОП Сергей Доротич рассказал в комментарии изданию Strana.ua.

Он прокомментировал видео "кварталовцы", в котором ФОПов обвинили в проплаченном участии в протестах.

"Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. У непутевых свои шутки. Может для кого-то смех, а для кого-то – горе", - подчеркнул организатор акции SaveФОП.

Он также сообщил, что в ходе акции протеста на Майдане правоохранители побили одного из участников.

"Может, для кого-то это смешно. Но оно смешно до тех пор, пока нет беспредела со стороны государственных и правоохранительных органов. Нам, если честно, не смешно. Мы выставили видео, чтобы все видели, что те, кто привёл своими шутками и юмором к власти режим - ответственны за то, что сейчас происходит. Мы просто запостили, чтоб люди видели какое это кощунство, и делали свои собственные выводы", - добавил Доротич.

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Напомним, в рамках развлекательного проекта Чисто News актеры Квартал 95 заявили, что якобы участники акций ФОПов уже заработали больше, чем им пообещал президент Владимир Зеленский.

Протесты ФОПов: