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Упала в шахту: в Харькове трагически погибла фотограф

У фотографа Галины Карацюбы осталась несовершеннолетняя дочь.

20 июля 2020, 16:19
Галина Карацюба упала в шахту и погибла / instagram.com/galinakaratsiuba

В Харькове произошла трагедия во время открытия фотостудии Darkloft, находящейся на территории завода им. Шевченко - там 19 июля погибла фотограф Галина Карацюба.

Об этом сообщила ее знакомая, харьковский блогер Татьяна Коряк, передает местное издание "Город Х".

Сообщается, что фотограф далеко отошла от огражденной территории, покинула пределы фотостудии, открывшейся на территории завода. Там она упала в шахту и разбилась насмерть.

"Я не верю! Галечка! Как? Ну зачем ты ушла? Когда Дима мне написал, что тебя больше нет, я подумала вы опять меня разыгрываете, шутники. Не понимаю... Зачем тебя Бог забрал? Столько у нас планов, идей было. Я знаю, ты меня сейчас слышишь, шепчу, нет кричу сквозь слезы, что никогда не забуду, близкий ты мой человек! Покойся с миром! - отметила подруга погибшей.

Кроме того, стало известно, что у фотографа осталась дочь.

"Вчера во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь..." - сообщает телеграм-канал "Труха".

На странице Карацюбы в Intsagram просят не обвинять ее в том, что случилось.

"И не надо винить Гальку кто же знал что такое может произойти?????*??? разное бывает.... ребята она в лучшем из миров слава кому слава кому??? правильно сатане очень большая потеря правда жалко", - пишет пользователь Сети.

Читайте такжеВ Харькове голая женщина с отрезанной головой дочери бросалась на копов: видео 18+Напомним, ранее в Харькове 37-летняя женщина вскрыла себе вены, задушив перед этим своего 10-летнего сына.

Правоохранители причиной трагедии считают отчаяние из-за просроченных банковских кредитов, говорится в сюжете ТСН.

Тело женщины в ванной нашли родственники. Мертвый старший сын лежал в соседней комнате. Младшего сына на момент трагедии не было дома.

Женщина оставила родным записку: мол, никого в случившемся не вините и простите меня.

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