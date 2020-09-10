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Генерал назвал вероятное время удара РФ по Украине и назвал направления

10 сентября 2020, 13:58

Россия может попытаться проложить сухопутный коридор в Крым, не исключил Игорь Романенко.

Россия, военные, флагРФ
Российские военные / uapress.info

Осенью Россия может активизировать боевые действия против Украины, заявил генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в интервью на Апострофе, такая опасность возрастает на конец сентября.

"Вероятность не очень высока, но страна-агрессор Россия осуществляет активные действия по повышению своего потенциала. Возможно, для того, чтобы задействовать его непосредственно в военных действиях против Украины. Это надо знать и усиливать свою разведку, получать информацию от союзников", – отметил военный эксперт.

Он не исключил, что враг может попытаться проложить сухопутный коридор в Крым, или устроить провокацию в Азовском море.

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"Коридор по суше имеет принципиальное значение для них. Важно обеспечить воду для Крыма. Они считают Азовское море едва ли не своим озером. И Украина, и ее союзники видят Азовское море общим для двух стран, а Черное - как международное. Эти позиции мы сдавать не будем", – резюмировал Романенко.

Напомним, ранее российские боевики на Донбассе заявили об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар должен был быть нанесён в понедельник утром, 7 сентября.

Позднее в "ДНР" заявили о переносе даты анонсированного ранее обстрела позиций ВСУ под Горловкой.

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