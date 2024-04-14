Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ 'перемололи' тысячи оккупантов

Существенные потери понесли военная техника российских войск, рассказал Александр Павлюк.

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ВСУ уничтожают россиян на фронте / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал потери российских оккупантов за неделю.

Как сообщил он в своем Telegram, с 7-го по 14-е апреля ВСУ уничтожили 6140 захватчиков РФ.

Вместе с тем украинским защитникам за это же время удалось ликвидировать 1302 единицы вооружения и военной техники страны-агрессора.

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"За неделю с 07 по 14 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 6140 человек личного состава противника", - написал он.

Павлюк уточнил, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск, в частности:

100 танков;

214 боевых бронированных машин;

236 артиллерийских систем;

10 РСЗО;

9 установок ПВО;

388 единиц автотехники;

41 единица спецтехники;

25 вражеских ракет;

279 БпЛА.

/ t.me/Pavliuk_KSV

Ситуация на фронте

Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

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