Генерал США перечислил три фактора, которые могут привести к распаду России / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес призвал мировую общественность начинать готовиться к распаду России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

"Если мы не подготовимся к такой возможности так, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике", ‒ пояснил он.

По словам Ходжеса, власть Кремля переживает кризис доверия, а выявленные во время войны слабости, скорее всего, приведут к началу конца. Он добавил, что крах может начаться постепенно, однако быстро перейти в неконтролируемый процесс.

Первым фактором для развала России может стать падение внутреннего доверия к российской армии, которая традиционно была основой легитимности Кремля. Россияне, которые раньше соблазнялись размерами зарплат военнослужащих, теперь избегают призыва.

Такое положение вещей обострило непропорциональное вербовки этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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