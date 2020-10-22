Генерал США рассказал, почему Украина - "краеугольный камень" борьбы с РФ

Генерал Бен Ходжес / УНИАН

Украина играет ключевую роль в противостоянии между Востоком (в первую очередь ‒ Россией) и Западом в акватории Черного моря и потому является важным партнером для США и Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом сообщает портал Укринформ со ссылкой на заявление бывшего командующего Вооруженных сил США в Европе генерала Бена Ходжеса. По его словам, регион Черного моря является непосредственным "котлом" противостояния Востока и Запада.

"Украина, конечно, хоть и не союзник (по НАТО ‒ Главред), но она "краеугольный камень" Черноморского региона ‒ посмотрите только на карту. Я думаю, что регион Черного моря является непосредственным котлом противостояния ‒ место, за которое мы должны бороться ", ‒ заявил он.

Ходжес подчеркнул, что РФ прилагает все усилия ‒ для того, чтобы укрепить свое военно-политическое влияние в Черном море и превратить захваченный Крым в военную базу, а также создать препятствия для присоединения новых стран региона к НАТО.

"Кремль не может накладывать вето на решения, быть ли Украине или Грузии в НАТО. Грузия уже должна была быть в Альянсе, и я убежден, что Украина также станет его частью", ‒ заявил он.

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Заявление генерала Бена Ходжеса - что было ранее: