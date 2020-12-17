Геращенко озвучил вероятные кандидатуры на пост мэра Харькова

Чиновник надеется, что нового главу областного центра выберут в начале 2021 года.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко высказал мнение, что среди кандидатов на пост мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса могут претендовать экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, экс-губернатор Харьковской области и нардеп Юлия Светличная, экс-нардеп Евгений Мураев или действующий секретарь горсовета Игорь Терехов.
"Очевидно, что может пойти кандидатом в мэры Добкин, может пойти кандидатом в мэры Евгений Мураев, есть амбиции у народного депутата Светличной, также какой-то будет кандидат от ОПЗЖ… Что касается команды Геннадия Кернеса, думаю, что самые лучшие шансы у Игоря Терехова. Команда Кернеса должна между собой определиться, кого они выдвинут от своей партии", — дал свой прогноз замглавы МВД в эфире телеканала Украина 24.
По словам Геращенко, он надеется, что выборы нового мэра Харькова состоятся уже в начале 2021 года и Верховная Рада быстро примет соответствующее решение.
"Были случаи в прошлой Верховной Раде, когда саботировали назначение выборов, например, несколько лет не проводились выборы в Луцке, когда там умер городской голова. Надеюсь, в этом случае этого не произойдет и ВР в январе-феврале назначит новые выборы", — отметил чиновник.
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Геннадий Кернес умер
О смерти Геннадия Кернеса сообщил его друг Павел Фукс 17 декабря. Мэр Харькова лечился от последствий коронавируса, которые серьезно повлияли на здоровье харьковского градоначальника.
Жена мэра Харькова Оксана Гайсинская, его пасынок Родион Гайсинский и секретарь городского совета Игорь Терехов подтвердили информацию о смерти Геннадия Кернеса.
Политолог Андрей Золотарев считает, что в связи со смертью Геннадия Кернеса Харькову не грозит дестабилизация ситуации. Городом будет управлять секретарь горсовета Игорь Терехов, который в будущем может оказаться в орбите влияния главы МВД Арсена Авакова.