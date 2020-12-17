Геращенко озвучил вероятные кандидатуры на пост мэра Харькова

В МВД сообщили, кто может стать новым мэром Харькова вместо Кернеса / УНИАН

Заместитель главы МВД Антон Геращенко высказал мнение, что среди кандидатов на пост мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса могут претендовать экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, экс-губернатор Харьковской области и нардеп Юлия Светличная, экс-нардеп Евгений Мураев или действующий секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Очевидно, что может пойти кандидатом в мэры Добкин, может пойти кандидатом в мэры Евгений Мураев, есть амбиции у народного депутата Светличной, также какой-то будет кандидат от ОПЗЖ… Что касается команды Геннадия Кернеса, думаю, что самые лучшие шансы у Игоря Терехова. Команда Кернеса должна между собой определиться, кого они выдвинут от своей партии", — дал свой прогноз замглавы МВД в эфире телеканала Украина 24.

По словам Геращенко, он надеется, что выборы нового мэра Харькова состоятся уже в начале 2021 года и Верховная Рада быстро примет соответствующее решение.

"Были случаи в прошлой Верховной Раде, когда саботировали назначение выборов, например, несколько лет не проводились выборы в Луцке, когда там умер городской голова. Надеюсь, в этом случае этого не произойдет и ВР в январе-феврале назначит новые выборы", — отметил чиновник.

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Геннадий Кернес умер