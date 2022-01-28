Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в Днепре

Александр Буганов / Фейсбук А.Буганова

Одной из жертв днепровского стрелка Артема Рябчука, который расстрелял людей на Южмаше, оказался 34-летний ветеран АТО Александр Буганов, который прошел Иловайск и побывал в плену.

Погибший был начальником караула, По словам его друга, мужчина служил во Внутренних войсках еще до 2014 года, пишет Obozrevatel.

Знакомый погибшего говорит, что они вместе служили в воинской части 3056 в Херсоне.

Герой АТО прошел плен

Я никогда не расспрашивал его о времени, проведенном в плену. Для него это была тяжелая тема, поэтому мы не говорили об этом", – рассказывает его товарищ.

После возвращения Александр остался в армии, но перевелся в другую часть в Днепре.

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Александр Буганов был женат. Без отца остались две маленькие дочки.

Версия о неуставных отношения

Отметим, что на странице Буганова в Facebook много фотографий с любимым байком. Также он любил походы и осенью прошлого года поднялся на Говерлу.

"Он был очень позитивным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю в рассказы о каких-то якобы неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужик и военный", – говорит его товарищ.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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