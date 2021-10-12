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"Гибридный мир": Климкин спрогнозировал будущее отношений Украины и России

12 октября 2021, 04:46
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Россию придется постоянно сдерживать. При этом украинская армия сильна с моральной точки зрения, но недостаточно сильна в сугубо военном смысле.

Климкин
Павел Климкин рассказал, возможен ли мир между Украиной и Россией / УНИАН

Украине следует уделять больше внимания своей обороноспособности, потому что страну-агрессора Россию придется постоянно сдерживать. Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Украины годах Павел Климкин. По его словам, между Россией и Украиной возможен только "гибридный мир".

Климкин считает, что Украина должна уметь защитить себя, а "потом нам на помощь придут все остальные".

"Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с этой Россией возможен только гибридный мир. Он возможен только если мы можем сдерживать ее вместе с нашими партнерами", – сказал дипломат в комментарии изданию Obozrevatel.

Он признал, что украинская армия сильна с моральной точки зрения, но недостаточно сильна в сугубо военном смысле.

"У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону – пока все это на бумаге", – отметил Климкин.

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Экс-глава МИД напомнил о расходах на армию, которые заложены в Государственном бюджете Украины на 2022 год.

"Посмотрите на наш военный бюджет. Он увеличивается до 5,95% от ВВП. Вроде неплохо. Но прогнозируемая инфляция 6,2%. Так что какой рост, нулевой или отрицательный?" – задал риторический вопрос дипломат.

Война России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Ялтинской европейской стратегии сказал, что он допускает сценарий полномасштабного военного конфликта Москвы и Киева. По его словам, если это произойдет, то россияне допустят самую большую ошибку.

Также Зеленский заявил, что отношения Украины и России на межгосударственном уровне и между народами стали враждебными. Впрочем, есть и умные россияне, которые уважают украинскую государственность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "с сожалением" относятся к словам президента Украины Зеленского о возможной большой войне двух государств и считают такой сценарий "апокалиптическим".

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