Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен

Владимир Жмак / УНИАН

Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты.

В интервью на канале Украина 24 он подчеркнул, что получает зарплату ниже рыночного уровня.

По словам Владимира Жмака, он получает гораздо меньше, чем его предшественник Евгений Кравцов, чтобы не "вызывать резонанс в обществе".

По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.

"Такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в Киевстаре, затем в ТНК-ВР и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как Укрзализныця", - заявил он.

Жмак также уточнил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

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