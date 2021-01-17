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Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен

17 января 2021, 15:51
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Владимир Жмак заявил, что получает зарплату ниже рыночного уровня.

Жмак
Владимир Жмак / УНИАН

Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты.

В интервью на канале Украина 24 он подчеркнул, что получает зарплату ниже рыночного уровня.

По словам Владимира Жмака, он получает гораздо меньше, чем его предшественник Евгений Кравцов, чтобы не "вызывать резонанс в обществе".

По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.

"Такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в Киевстаре, затем в ТНК-ВР и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как Укрзализныця", - заявил он.

Жмак также уточнил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

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  • Ранее правительство отменило ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний и концернов.
  • Соответствующее постановление под номером 996 было опубликовано на сайте Кабмина.
  • Согласно с документу, чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную (47 тысяч гривен).
  • "26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство сняло ограничение, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы (47 тысяч гривен - Главред)", - говорится в официальных документах
  • Таким образом размер заработной платы будет определяться в соответствии с условиями контрактов.
зарплаты Укрзализныця
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