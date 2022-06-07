"Город разделен напополам": власти Северодонецка рассказали о жестоких боях в городе

Аласти Северодонецка рассказали о жестоких боях в городе/ коллаж сайт президента Украины / Сергей Гайдай

Ситуация в Северодонецке стабильно тяжелая, там продолжаются уличные бои. Об этом заявил руководитель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко в эфире единого телемарафона.

Чиновник говорит, что агрессоры из РФ стянули в город резервы, в том числе ‒ солдат, тяжелое вооружение и технику.

"Город плюс-минус разделен напополам. Штурм россиян продолжается, успеха они не имеют. Наши парни закрепились, полностью контролируют промзону, [химический завод ‒ "Главред"] Азот и часть жилых районов. Лисичанск и окраины Северодонецка под обстрелами, работает вражеская артиллерия и авиация. В уличных боях у оккупантов нет преимущества — есть только в полях, есть преимущество в артиллерии и авиации. В уличных боях наши парни дают уверенный ответ", — сказал Власенко.

Тем не менее, по словам чиновника, сейчас, к сожалению, практически невозможна эвакуация из города мирных жителей. Сейчас в Северодонецке остаются около 10 тысяч жителей. Причем часть оккупанты предательским образом депортируют из временно захваченных районов города.

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Напомним, ранее руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк говорил - поскольку взять город полностью оккупанты не могут, то они его уничтожают по типу Мариуполя.

"Идут ожесточенные уличные бои, ведется артиллерийская дуэль. Никто не собирается покидать город. Враг преобладает в живой силе. Они постоянно подбрасывают новых людей, это усложняет ситуацию", - сказал он.

До того в Американском институте изучения войны говорили - наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Эксперты полагают, что армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и тотальный штурм города.

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