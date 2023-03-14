Город стоит: Залужный сделал важное заявление по Бахмуту

По словам Главнокомандующего, оборона Бахмута имеет основополагающее значение для устойчивости всего фронта.

Валерий Залужный / president.gov.ua, 8 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что оборона города Бахмут является основной на всем фронте.

Залужный в Facebook написал, что Бахмут имеет важнейшее значение для сдерживания российских агрессоров.

"Уважаю крепость, храбрость и несгибаемость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага", — отметил Залужный.

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Он подчеркнул, что оборона Бахмута имеет основополагающее значение для устойчивости всего фронта.

"Благодарю каждого защитника и защитницы, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины", — отмечает главнокомандующий.

Оборона Бахмута

14 марта состоялась заседание Ставки верховного главнокомандующего. Члены Ставки поддержали дальнейшее удержание и защиту Бахмута Донецкой области.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", — говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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