Графики отключения света отменили в двух областях Украины: названы регионы

Жители Прикарпатья сегодня будут с электроэнергей.

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В двух областях свет сегодня отключать не будут / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Прикарпатье сегодня будет со светом

Графики отключений будут вводиться в случае отлельного распоряжения Укрэнерго

В понедельник, 18 ноября, на Прикарпатье не будут применяться графики отключений электроэнергии. Соответствующее решение приняли в Укрэнерго.

Сначала в Прикарпатьеоблэнерго сообщали, что ограничения не будут применяться с 07:00 до 08:00 часов утра.

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Позже стало известно, согласно новому распоряжению Укрэнерго, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях графики отключений света отменены до отдельного указания.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В Украину возвращаются графики отключений света - последние новости

Главред писал, что 18 ноября во всех регионах Украины будут вынужденно применяться графики отключений света. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 17 ноября.

Как сообщили в Укрэнерго, в понедельник с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Узнать график отключений в каждой области можно будет на сайте и официальных страницах оператора системы распределения.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в Украине есть несколько сценариев возможных отключений электроэнергии зимой. Все зависит от двух факторов: насколько холодной будет зима и обновят ли россияне массовые атаки на украинскую энергосистему.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил, есть ли у Украины шанс пройти зиму без отключений света и в каких случаях стоит готовиться к 20-часовому отсутствию электричества.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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