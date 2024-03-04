Грозев раскрыл имена киллеров, пытавшихся убить Зеленского в феврале 2022 года

Среди перечисленных Грозевым имен - известные российские "разведчики".

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РФ неоднократно планировала убийство Зеленского / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

К подготовке ликвидации президента Владимира Зеленского причастны известные российские спецслужбисты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов", заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Михаилу Зыгарю.

Он отметил, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ в составе элитной группы ГРУ.

"Они были через Беларусь запущены, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них зашла в Киев и готовила взятие политического квартала города", - говорит Грозев. видео дня

По его данным, курировал эту группу генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Эти же силовики до войны взрывали склады с боеприпасами в Чехии и Болгарии.

По данным Грозева, часть этой группы погибла. Остальные покинули территорию Украины.

Кто такие Петров и Боширов Александр Мишкин и Анатолий Чепига - предполагаемые сотрудники ГРУ России. По версии Великобритании, российские военные разведчики участвовали в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году. По версии властей Чехии, Мишкин и Чепига также причастны к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице в 2014 году, из-за которых в апреле 2021-го из Чехии выслали российских дипломатов. В 2021 году они получили "повышение" и теперь работают на Кремль, отмечал изданию Novinky.cz Христо Грозев из проекта Bellingcat.

Россия пыталась убить Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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