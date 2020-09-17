Хасиды в вышиванках с шароварами на границе спели гимн Украины

Хасиды в лесу / скриншот из видео

Евреи-хасиды, которые уже несколько дней находятся на белорусско-украинской границе, прямо в лесу облачились в вышиванки и шаровары, а затем спели гимн Украины.

Соответствующее видео в четверг, 17 сентября, опубликовал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в [украинских - Главред] национальных костюмах", ‒ написал он.

Исполнив гимн, хасиды хором произнесли "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!".

К слову, согласно верованиям брацлавского течения хасидизма, любой правоверный хасид обязан хотя бы раз в жизни посетить в Умани могилу основателя данного течения ‒ Цадика Нахмана. Более того, его он встретит еврейский Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

Хасиды в Умань - что было раньше: