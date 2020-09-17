Хасиды в вышиванках с шароварами на границе спели гимн Украины

Стремящиеся совершить таки паломничество в Умань хасиды решились на крайние меры.
Евреи-хасиды, которые уже несколько дней находятся на белорусско-украинской границе, прямо в лесу облачились в вышиванки и шаровары, а затем спели гимн Украины.
Соответствующее видео в четверг, 17 сентября, опубликовал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в [украинских - Главред] национальных костюмах", ‒ написал он.
Исполнив гимн, хасиды хором произнесли "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!".
К слову, согласно верованиям брацлавского течения хасидизма, любой правоверный хасид обязан хотя бы раз в жизни посетить в Умани могилу основателя данного течения ‒ Цадика Нахмана. Более того, его он встретит еврейский Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.
Хасиды в Умань - что было раньше:
- Кабинет министров Украины с 28 августа 2020 года закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19
- Руководитель МВД Арсен Аваков ранее заявил, что в Кабмине запретили приезд хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет проводить мероприятия с участием граждан других стран.
- Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявлял - в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приедет от двух до трех тысяч хасидов.