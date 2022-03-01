Херсон заблокирован российскими военными

Херсон заблокирован оккупантами / УНИАН

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил о блокировке города российскими военными.

"На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше", — заявил он.

Также Колыхаев попросил жителей города сохранять спокойствие и благоразумие. "Не выходите на улицу во время комендантского часа. Не вступайте ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцируйте противника на конфликты. Самая большая ценность, которая есть в этом городе – это ваши жизни", - отметил мэр Херсона.

По его словам, ни о какой сдаче города оккупантам речи не идет.

"Херсон был и остаётся украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри", - сказал Колыхаев.

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